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Peynirli brokoli

Hazırlaması kolay bu tarifle bebeğinize brokoliyi sevdirin!

 - kişilik   -
Brokoliyi 10 dakika kadar buharda haşlayın. Çatalla ezip zeytinyağı ve peynir ile tatlandırın. Bebeğinize servis yapın.

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