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Peynirli ıspanak

Deneyin!

 - kişilik   -
MALZEMELER:
• 1 tutam kuzu ıspanak
• 1 kaşık keçi peyniri
• Tereyağı
HAZIRLANIŞI:
Ispanağı buharda pişirin. Peyniri ve tereyağını da ekleyip püre haline getirin.

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