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Peynirli karışık sebze

 - kişilik   -
Gerekli Malzemeler
• 1 küçük patates
• 1 küçük kereviz
• 1 küçük havuç
•1 kaşık ufalanmış keçi peyniri
• Tereyağı

Hazırlanışı
Sebzeleri buharda pişirin. Sıcakken çatalla ezin, peynir ve tereyağı ile karıştırın.

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