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Peynirli sebze püresi

Peynirli sebze püresi tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
½ adet kabak
½ adet havuç
1 tatlı kaşığı keçi peyniri

Hazırlanışı
Sebzeleri buharda pişirin, peynirle karıştırıp püre yapın.

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