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Piliçli sebze püresi

Piliçli sebze püresi tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
2-3 adet taze fasulye
1 adet küçük patates
1 kaşık haşlanmış, didiklenmiş piliç eti
Zeytinyağı

Hazırlanışı
Sebzeleri haşlayın. Bütün malzemeyi karıştırıp püre yapın.

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