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Pirinçli armut

Anne sütlü, pirinçli armut!

 - kişilik   -
MALZEMELER
• 1 adet haşlanmış armut
• 1 kaşık haşlanmış pirinç
• 2 kaşık anne sütü
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeyi karıştırıp püre haline getirin.

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