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Pirinçli brokoli

 - kişilik   -
Pirinci sıcak suda, su soğuyuncaya kadar bekletin. Brokoli ile birlikte 10 dakika kadar haşlayın. Çatalla ezip zeytinyağı ve tuzsuz beyaz peynir ile tatlandırın. Bebeğinize servis yapın.

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