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Pirinçli pancar püre

Pirinçli pancar püre tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet küçük pancar
1 tatlı kaşığı yasemin pirinci
Zeytinyağı
Limon

Hazırlanışı
Pancarı ve pirinci biraz su ile haşlayın, püre haline getirin. Zeytinyağı ve limonla tatlandırın.

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