Pirinçli semizotu
Pirinçli semizotu tarifi!
- kişilik
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MALZEMELER
• 10-12 dal semizotu
• 1 çorba kaşığı pirinç
• 2 adet orta boy domates
• 1 adet büyük boy soğan
• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 2 kahve fincanı sıcak su
• Yoğurt
HAZIRLANIŞI
Kıyılmış soğanı 1 kahve fincanı sıcak su ile haşlayın. Suyunu çekince rendelenmiş domatesi ilave edin. Birkaç dakika daha domatesler hafif suyunu çekene dek kavurun. İyice yıkanıp süzülmüş semizotunu ve pirinci ilave edin. 1 kahve fincanı kadar sıcak su ile zeytinyağını ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler yumuşayana dek semizotunu pişirin. Ocaktan alın. İsteğe göre yoğurtla servis edin.