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Portakallı pelte

 2 kişilik kişilik   15 dakika
Portakal suyunu, suyu, şekeri ve nişastayı tencerede çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Ocaktan alın, servis kaselerine paylaştırın. Soğuyunca servis yapın. 

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