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Portakallı püre

Bolca sağlık!

Malzemeler
1 adet minik havuç
1 adet Anamur muzu
½ adet portakalın suyu
Zeytinyağı

Hazırlanışı
Havucu haşlayın. Bütün malzemeyi bir araya getirip püre yapın.


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