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Renkli püre

Renkli püre tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
¼ adet avokado
1 adet küçük olgun nektarin
1 adet olgun mürdüm eriği

Hazırlanışı
Meyvelerin kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın, püre haline getirin.

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