Saat pizza

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- kişilik -

Malzemeler

250 gr kek unu

50 gr tereyağı

1 yumurta

100 ml süt

8 yemek kaşığı domates püresi

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

50 gr haşlanmış tane mısır

50 gr mozzarella peyniri

2 dolmalık yeşil biber

Dilimlenmiş sosis

2 dolmalık kırmızıbiber

Dilimlenmiş sucuk



Hazırlanışı:

Un ve soğuk tereyağını bir kasede ekmek kırıntısı görünümünde olana kadar parmak uçlarınızla hızlı hareketlerle karıştırın. Yumurta ve yavaşça süt ekleyip yapışkan olmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun (hamurun yapışkan kıvamda olmaması için sütü yavaşça ekleyip yoğurma işlemini yapmalısınız). Hamuru un serpilmiş tezgahta bir kez daha yoğurup 4 eşit bezeye ayırın. Bezeleri yuvarlayıp her birini 12 cm çapında açın. Hamurları yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine alın. üzerine domates püresini paylaştırıp yayın. Kıyılmış maydanoz ve tane mısır serpin. Mozzarella peynirini rendeleyip ilave edin. Sosis ve sucukları ekleyin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp kırmızıbiberden rakam şekilli kalıplarla 1-2-3-6 ve 9 rakamlarını kesin. Pizzanın üzerine 12, 3, 6 ve 9 rakamlarını saat oluşturacak şekilde yerleştirin. Yeşil renkli biberden de akrep ve yelkovan oluşturacak parçaları kesip pizzaların üzerine yerleştirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

