Şans kurabiyesi

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5 kişilik 40 dakika

Malzemeler

125 gr tereyağı

110 gr toz şeker

1 yumurta

5 yemek kaşığı bal

45 gr yulaf

65 gr buğday unu

300 gr un

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

1.5 tatlı kaşığı krem tartar

1 tatlı kaşığı çekilmiş zencefil

Yarım tatlı kaşığı çekilmiş karanfil

45 gr yulaf (üzeri için)



Hazırlanışı:

Tereyağı, toz şeker ve yumurtayı bir kapta mikserle iyice çırpın. Bal, yulaf ve diğer tüm malzemeyi ekleyip iyice karıştırıp yoğurun.Hamurdan 12 cm’lik parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve her birine nal şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve üzerlerine yulaf serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin ve soğuyunca servis yapın.



