Şans kurabiyesi
5 kişilik
40 dakika
Malzemeler
125 gr tereyağı
110 gr toz şeker
1 yumurta
5 yemek kaşığı bal
45 gr yulaf
65 gr buğday unu
300 gr un
Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu
1.5 tatlı kaşığı krem tartar
1 tatlı kaşığı çekilmiş zencefil
Yarım tatlı kaşığı çekilmiş karanfil
45 gr yulaf (üzeri için)
Hazırlanışı:
Tereyağı, toz şeker ve yumurtayı bir kapta mikserle iyice çırpın. Bal, yulaf ve diğer tüm malzemeyi ekleyip iyice karıştırıp yoğurun.Hamurdan 12 cm’lik parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve her birine nal şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve üzerlerine yulaf serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin ve soğuyunca servis yapın.