Sarı mercimek yemeği

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Sebzeli ve tavuk etli sarı mercimek yemeği

- kişilik -

Malzeme

1 çay bardağı sarı mercimek

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Birkaç dal semizotu

20 gr. tavuk eti

HAZIRLANIŞI

Tavuk etini, sarı mercimeği ve suyu bir tencereye aktarın. Orta ateşte mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan indirmeye birkaç dakika kala zeytinyağını ve iyice yıkanıp yaprak yaprak ayrılmış semizotunu ilave edip tatlandırın. Ocaktan alın. İsteğe göre tavuk etini küçük parçalar halinde kesip tekrar yemeğin içine atın veya tavuk etini içinden çıkartın.