Sebze Topları
Sebzelerin en lezzetli haline miniğiniz de bayılacak!
- kişilik
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Malzemeler:
• 1 adet soğan
• 1 diş sarımsak
• 1 adet yumurta
• 1 bardak haşlanmış mercimek
• 1 çay bardağı haşlanmış nohut
• 1 adet havuç
• 1 küçük patates
• 1 adet kabak
• 1 bardak kıyılmış maydanoz
• 2 dilim ufalanmış kepek ekmeği
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• Pişirmek için sıvı yağ
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri rendeleyin, yumurta ve ekmekle karıştırın. Yaptığınız karışımdan parçalar koparın ve bunu top şeklinde yuvarlayın. Tavayı ısıtın, çok az yağ koyarak pişirin.