Sebze Topları

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Sebzelerin en lezzetli haline miniğiniz de bayılacak!

- kişilik -

Malzemeler:

• 1 adet soğan

• 1 diş sarımsak

• 1 adet yumurta

• 1 bardak haşlanmış mercimek

• 1 çay bardağı haşlanmış nohut

• 1 adet havuç

• 1 küçük patates

• 1 adet kabak

• 1 bardak kıyılmış maydanoz

• 2 dilim ufalanmış kepek ekmeği

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• Pişirmek için sıvı yağ



Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri rendeleyin, yumurta ve ekmekle karıştırın. Yaptığınız karışımdan parçalar koparın ve bunu top şeklinde yuvarlayın. Tavayı ısıtın, çok az yağ koyarak pişirin.