Sebzeli köfte

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18. aydan itibaren...

- kişilik -

Malzemeler

80 gr. karnabahar

1 avuç kıyma

1 tutam kimyon

2 çorba kaşığı kuskus

1 parça karnabahar ve brokoli (ceviz büyüklüğünde)

2 dilim havuç

1 parça tatlı kırmızı biber (parmak büyüklüğünde)

1 çay kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Kuskusu sıcak suda, su soğuyuncaya kadar bekletin. Zar şeklinde doğranmış sebzelerle birlikte 10 dakika kadar haşlayın. Kıymayı kimyonla birlikte yoğurun. Avucunuzda misket büyüklüğünde parçalar halinde koparıp yuvarlayın. Tavada 1 çay kaşığı kadar zeytinyağı ile kavurun. Kuskusu sebzeler ve köftelerle harmanlayın. Hemen servis yapın.