Sebzeli köfte
18. aydan itibaren...
- kişilik
-
Malzemeler
80 gr. karnabahar
1 avuç kıyma
1 tutam kimyon
2 çorba kaşığı kuskus
1 parça karnabahar ve brokoli (ceviz büyüklüğünde)
2 dilim havuç
1 parça tatlı kırmızı biber (parmak büyüklüğünde)
1 çay kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
Kuskusu sıcak suda, su soğuyuncaya kadar bekletin. Zar şeklinde doğranmış sebzelerle birlikte 10 dakika kadar haşlayın. Kıymayı kimyonla birlikte yoğurun. Avucunuzda misket büyüklüğünde parçalar halinde koparıp yuvarlayın. Tavada 1 çay kaşığı kadar zeytinyağı ile kavurun. Kuskusu sebzeler ve köftelerle harmanlayın. Hemen servis yapın.