Sebzeli kumpir
18. aydan itibaren...
- kişilik
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Malzemeler:
1 adet küçük boy patates
1 kase sebze karışımı (havuç, brokoli, karnabahar, pırasa)
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı ufalanmış beyaz peynir (tuzsuz)
Hazırlanışı:
Patatesi iyice yıkayıp kuruladıktan sonra fırında közleyin. Tamamen kopmayacak şekilde ortasından ikiye ayırın. Patatesin içini kaşıkla hafifçe çıkartıp tereyağı ile karıştırın. Zar şeklinde doğrayıp buharda haşlamış olduğunuz sebzeleri ve ufalanmış peyniri ekleyerek tatlandırın. Hemen servis yapın.