menu

close

menu

close

menu

close

Sebzeli ve pirinçli çorba

12. aydan itibaren...

 - kişilik   -
Malzemeler
1 çorba kaşığı pirinç
2 bardak su
1 çorba kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tereyağı
1 parça brokoli (mandalina büyüklüğünde)
1-2 dilim havuç

Hazırlanışı
Suyu kaynatın. Yoğurdu çırptıktan sonra yavaş yavaş ekleyin. Pirinci de ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp püre haline getirdikten sonra küçük küçük doğranmış brokoli ile havucu ekleyin. Sebzeler yumuşayınca ocaktan alın. Tereyağı ile tatlandırdıktan sonra bebeğinize servis yapın.


En çok okunanlar

Son Eklenenler