Sebzeli ve pirinçli çorba

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12. aydan itibaren...

- kişilik -

Malzemeler

1 çorba kaşığı pirinç

2 bardak su

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tereyağı

1 parça brokoli (mandalina büyüklüğünde)

1-2 dilim havuç



Hazırlanışı

Suyu kaynatın. Yoğurdu çırptıktan sonra yavaş yavaş ekleyin. Pirinci de ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp püre haline getirdikten sonra küçük küçük doğranmış brokoli ile havucu ekleyin. Sebzeler yumuşayınca ocaktan alın. Tereyağı ile tatlandırdıktan sonra bebeğinize servis yapın.





