menu

close

menu

close

menu

close

Semizotlu Püre

 - kişilik   -
Malzemeler:
6-7 sap semizotu
1 adet domates
1 adet taze patates
1 adet taze soğan

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi birlikte haşlayın, püre haline getirin.

En çok okunanlar

Son Eklenenler