Şifalı arpa çorbası

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Kabızlık problemi yaşayan çocuklar için besleyici ve rahatlatıcı.

- kişilik -

Kabızlık problemi yaşayan çocuklar için besleyici ve rahatlatıcı bir tarif...



Malzemeler

1 su bardağı kabuğu soyulmuş, dövülmüş arpa (1 gece önceden suda bekletilecek)

1 çay bardağı barbunya

2 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Domates püresi

Kimyon

Himalaya tuzu veya doğal kaya tuzu

Karabiber



Yapılışı:

Soğanı yemeklik doğrayıp az yağda hafif öldürün. Barbunyaları ekleyin. Arpaları da ilave edip domates püresini katın. Suyunu koyun uzun süre pişirin. Ateşten almaya yakın baharatlarını ilave edin.



1 porsiyon çorbada:

Enerji .........................................48 kkal

Protein........................................1.7 gr

Yağ............................................1.4 gr

Karbonhidrat..............................7.1 gr