Şifalı arpa çorbası
Kabızlık problemi yaşayan çocuklar için besleyici ve rahatlatıcı.
- kişilik
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Kabızlık problemi yaşayan çocuklar için besleyici ve rahatlatıcı bir tarif...
Malzemeler
1 su bardağı kabuğu soyulmuş, dövülmüş arpa (1 gece önceden suda bekletilecek)
1 çay bardağı barbunya
2 adet kuru soğan
1 çorba kaşığı sıvı yağ
Domates püresi
Kimyon
Himalaya tuzu veya doğal kaya tuzu
Karabiber
Yapılışı:
Soğanı yemeklik doğrayıp az yağda hafif öldürün. Barbunyaları ekleyin. Arpaları da ilave edip domates püresini katın. Suyunu koyun uzun süre pişirin. Ateşten almaya yakın baharatlarını ilave edin.
1 porsiyon çorbada:
Enerji .........................................48 kkal
Protein........................................1.7 gr
Yağ............................................1.4 gr
Karbonhidrat..............................7.1 gr