Sihirli kedicikler

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16 kişilik -

Malzeme

75 gr tereyağı

3 yemek kaşığı bal

200 gr sütlü çikolata

100 gr pirinç patlağı

50 gr beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Tereyağı, bal ve çikolatayı tavaya alın. Orta ateşte karıştırarak eritin. Tavayı ocaktan alın. Pirinç patlağını ekleyip iyice karıştırın. Kedi şekilli 16 kalıbı yağlı kağıt üzerine yerleştirin. Karışımı kalıplara paylaştırın. üzerlerini kaşığın tersiyle düzleyin. 1 saat kalıpların içinde bekletin. Beyaz çikolatayı eritin. Bir parça yağlı kağıdı ucu 1 mm inceliğinde olacak şekilde huni gibi katlayın. Yağlı kağıdın içine beyaz çikolatayı doldurun. Pirinç patlağıyla hazırladığınız sihirli kedicikleri kalıplarından çıkarıp tekrar yağlı kağıdın üzerine dizin. Beyaz çikolatayla kediciklerin bıyık, göz, kulak, el ve ayaklarını çizin. Çikolata donduktan sonra servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.