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Siyah üzümlü muz püresi

 - kişilik   -
Gerekli malzemeler
1 adet yerli muz
1 iri dilim mango
4-5 adet siyah üzüm

Hazırlanışı
Üzümlerin çekirdeklerini çıkarın, bebeğiniz küçükse kabuklarını da soyun. Mango, muz ve üzümleri püre haline getirin.

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