Çocuklar köfteye "hayır" demez!

Malzemeler

1 dilim somon balığı

2 adet taze patates

1 adet yumurta

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

3 adet taze soğan

½ demet maydanoz

Tuz

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Patateslerin kabuklarını soyun ve dilimleyin. Bir buhar tenceresine somon dilimini ve patatesleri yerleştirin. Tuz ve karabiber serpin, yumuşayana kadar pişirin. Haşlanan balık ve patatesleri, kağıt havlu üzerine aldığınız buhar sepetinde soğuyana kadar bekletin. Bir cam kasede haşlanmış patatesleri ezin, içine ayıklanmış somon dilimini ufalayarak ekleyin. İnce kıyılmış maydanoz ve taze soğanı, yumurtayı, tuz ve karabiberi ekleyin ve hafifçe yoğurun. Köfte haline getirmeden vaktiniz varsa yarım saat kadar buzdolabında bekletin. Yuvarlak köfteler yapın, yağlanmış fırın tepsisine dizin, 200 derecede pişirin.

