Su aygırlı cupcake

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10-12 kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı un

7 yumurta

1 su bardağı şeker

1.5 yemek kaşığı tereyağı



Yapılışı

Unu bir kaba koyun. Yumurta ile şekeri çırpın. Çok karıştırmadan unu ekleyin. Kekte kabartma tozu olmadığından kabartma görevini yumurta yapacak. Bu nedenle malzemeyi çok karıştırmayın. Tereyağını eritin ve karışımınıza katın. Son olarak da karışımı kaplara boşaltın. Kekin kabarırken kenarlara tutunabilmesi için kaplarınızı yağlamayın.



Süslemesi

Öncelikle bir paket krem şantiyi bir bardak süt ile çırpın. Keklerin üzerini krem şanti ile süsleyin. Renkli şeker hamurları ile su aygırını yapın. Parçaları su yardımıyla birbirine yapıştırın.

