Su aygırlı cupcake
10-12 kişilik
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Malzemeler
1.5 su bardağı un
7 yumurta
1 su bardağı şeker
1.5 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
Unu bir kaba koyun. Yumurta ile şekeri çırpın. Çok
karıştırmadan unu ekleyin. Kekte kabartma tozu
olmadığından kabartma görevini yumurta yapacak. Bu
nedenle malzemeyi çok karıştırmayın. Tereyağını eritin
ve karışımınıza katın. Son olarak da karışımı kaplara
boşaltın. Kekin kabarırken kenarlara tutunabilmesi için
kaplarınızı yağlamayın.
Süslemesi
Öncelikle bir paket krem
şantiyi bir bardak süt ile çırpın.
Keklerin üzerini krem şanti
ile süsleyin. Renkli şeker
hamurları ile su aygırını yapın.
Parçaları su yardımıyla birbirine
yapıştırın.