Süt artıran sebze çorbası tarifi

Malzemeler

• 3-4 avuç ıspanak (yaklaşık 250 g)

• 1/2 demet dereotu

• 1-2 adet havuç

• 1 adet kereviz ve sapı

• 1 adet soğan

• 5-6 diş sarımsak

• 3 yemek kaşığı bulgur

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• Kimyon tohumu

• 1 fındık kadar zencefil

• Karabiber



Hazırlanışı

Bütün malzemeler iyice yıkadıktan sonra zeytinyağı ile kavurun. Daha sonra su ilave ederek pişirin. Baharatını ve bulguru ekleyin. Sebzeler iyice piştikten sonra ocaktan alın ve blender’dan geçirin. Dilerseniz limon sıkarak tüketebilirsiniz.