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Tarçınlı meyve püresi

Tarçın kokulu bebek püresi...

 - kişilik   -
Malzemeler:
2 adet kırmızı erik
1 adet muz
1 adet taze ceviz
Tarçın

Hazırlanışı:
Eriklerin çekirdeklerini çıkarıp az suda haşlayın. Bütün malzemeyi blender’dan geçirin.

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