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Tavuklu kabak

Doyurucu ve vitaminli...

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 kaşık tavuk eti, haşlanmış ve didiklenmiş
1 adet kabak
Sarımsak
Zeytinyağı
Dereotu

Hazırlanışı:
Kabağı soyup buharda pişirin. Bütün malzemeyi birlikte püre haline getirin.

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