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Taze kayısılı yoğurt

 1 kişilik kişilik   15 dakika
Kayısının çekirdeğini çıkarıp zar şeklinde doğrayın. Yoğurt ile taze kayısı parçalarını karıştırıp bebeğinize yedirin.

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