Ton balıklı köfte

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- kişilik -

Malzemeler

400 gr konserve ton balığı

2 salçalık kırmızıbiber

50 gr haşlanmış tane mısır

125 gr ufalanmış ekmek içi

1 yumurta

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

2-3 dal kıyılmış taze nane

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Konserve ton balığını büyük bir kaseye alın. Kırmızıbiberlerin çekirdeklerini temizleyip bıçakla kıyın. Mısır, ufalanmış ekmek içi, yumurta, limon kabuğu, kıyılmış nane, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun. Köfte harcını 6 eşit parçaya ayırın. Dilediğiniz kalıpların içine harcı alıp şekil verin. Zeytinyağını tavaya ısıtıp şekil verdiğiniz köfteleri yağda kızartın. Sıcak servis yapın.