Ton balıklı köfte
- kişilik
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Malzemeler
400 gr konserve ton balığı
2 salçalık kırmızıbiber
50 gr haşlanmış tane mısır
125 gr ufalanmış ekmek içi
1 yumurta
1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
2-3 dal kıyılmış taze nane
Tuz
Karabiber
Kızartmak için
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
Konserve ton balığını büyük bir kaseye alın. Kırmızıbiberlerin çekirdeklerini temizleyip bıçakla kıyın. Mısır, ufalanmış ekmek içi, yumurta, limon kabuğu, kıyılmış nane, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun. Köfte harcını 6 eşit parçaya ayırın. Dilediğiniz kalıpların içine harcı alıp şekil verin. Zeytinyağını tavaya ısıtıp şekil verdiğiniz köfteleri yağda kızartın. Sıcak servis yapın.