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Vişneli yoğurt

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 bardak yoğurt
8-10 adet vişne

Hazırlanışı:
Vişnelerin çekirdeklerini çıkarın. Yoğurtla karıştırıp blender’dan geçirin.

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