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Yaz meyvelerinden meyve suyu

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 parça kavun
1/2 şeftali
2 adet kayısı
1/4 havuç
1 damla zeytinyağı

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın.

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