menu

close

menu

close

menu

close

Yoğurtlu püre

Yoğurtlu püre tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet küçük şeftali
1 kaşık keçi yoğurdu
1 çay kaşığı toz fındık

Hazırlanışı
Şeftaliyi soyun, çekirdeğini çıkarın. Bütün malzemeyi karıştırıp püre yapın.

En çok okunanlar

Son Eklenenler