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Yoğurtlu püre

Yoğurtlu püre tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet küçük pancar
1 adet küçük havuç
1 kaşık keçi yoğurdu

Hazırlanışı
Sebzeleri ayrı ayrı haşlayın. Bütün malzemeyi karıştırıp püre yapın.

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