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Yoğurtlu salatalık

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 küçük salatalık
1-2 sap dereotu ve maydanoz
2 kaşık keçi yoğurdu

Hazırlanışı:
Salatalığı soyup püre haline getirin. Maydanoz ve dereotunu çok ince kıyın. Hepsini yoğurtla karıştırın.

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