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Yoğurtlu sebze

 - kişilik   -
Gerekli Malzemeler
•1 küçük kereviz
• 1 küçük havuç
•1-2 kaşık yoğurt

Hazırlanışı
Sebzeleri buharda pişirin. Çatalla ezip yoğurda karıştırın.

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