Yulaf topları

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Çocuklar için keyifli atıştırmalık!

- kişilik -

Malzemeler:

(10 adet)

• 1 adet olgun büyük muz

• 1 su bardağı (200 ml) yulaf ezmesi (100 gr)

• 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

• 1 yemek kaşığı bitter çikolata damlası veya iki kare bitter çikolata rendesi

Hazırlanışı:

Muz ve fıstık ezmesini blendar’den geçirin. Önce yulaf ezmesini sonra da çikolata rendesini veya damla çikolataları ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı ister top ister bisküvi şekli vererek fırın tepsisine dizin. 180 derece fırında 10 dakika pişirin.