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Zeytinyağlı içecek

Deneyin!

 - kişilik   -
Malzemeler
½ adet limon
1 küçük salatalık
1 küçük havuç
½ adet elma
1-2 damla zeytinyağı

Hazırlanışı
Malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın, 1-2 damla zeytinyağı ekleyin.

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