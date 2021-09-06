Cacık soslu patates nasıl yapılır?
Pratik ve lezzetli cacık soslu patates nasıl yapılır? Gürhan Kara’dan 4 kişilik enfes soslu patates tarifi ile karşınızdayız. İşte önce tarif için gerekli malzemeler ve ardından yapım aşamaları...
Patates sevenlerdenseniz bu kez Gürhan Kara'dan lezzetli ve pratik bir tarif ile karşınızdayız: İşte cacık soslu patates için gerekli malzemeler ve adım adım tarifin yapılışı...
Hazırlayan: Selen Tanyeri
Tarifler&Fotoğraflar: Gürhan Kara / @tadindaseyahat
Hazırlama süresi: 35-40 dakika
Kaç kişilik: 4
CACIK SOSLU PATATES TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 kg küçük patates
- 5 adet küçük salatalık
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı bal
- Tuz ve karabiber
- 1 yemek kaşığı doğranmış taze dereotu
- 1 yemek kaşığı doğranmış taze nane
CACIK SOSLU PATATES TARİFİ YAPIM AŞAMALARI
- Patatesleri ikiye kesin. Büyük olanlarını dörde bölebilirsiniz. Ardından tuzlu su dolu bir tencerede yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Sudan çıkarın ve soğumasını bekleyin. Ayrı bir yerde 2 adet salatalığı rendeleyin.
- Rendelenmiş salatalıkların suyunu sıkın ve bir kaba alın.
- Üzerine yoğurdu, sarımsağı, 1 yemek kaşığı limon suyunu, balı, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Geriye kalan 3 adet salatalığı ise uzunlamasına dörde kesin ve çekirdeklerini temizleyip doğrayın.
- Geniş bir kaseye patatesleri, cacığı, doğranmış salatalığı, nane, dereotunu ve limonu ekleyin.
- Tuz ve karabiberi de ilave ettikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirin.