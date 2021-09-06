Cacık soslu patates nasıl yapılır?

Patates sevenlerdenseniz bu kez Gürhan Kara'dan lezzetli ve pratik bir tarif ile karşınızdayız: İşte cacık soslu patates için gerekli malzemeler ve adım adım tarifin yapılışı...

Hazırlayan: Selen Tanyeri

Tarifler&Fotoğraflar: Gürhan Kara / @tadindaseyahat

Hazırlama süresi: 35-40 dakika

Kaç kişilik: 4

CACIK SOSLU PATATES TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg küçük patates

5 adet küçük salatalık

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı bal

Tuz ve karabiber

1 yemek kaşığı doğranmış taze dereotu

1 yemek kaşığı doğranmış taze nane



CACIK SOSLU PATATES TARİFİ YAPIM AŞAMALARI