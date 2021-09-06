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Cacık soslu patates nasıl yapılır?

Pratik ve lezzetli cacık soslu patates nasıl yapılır? Gürhan Kara’dan 4 kişilik enfes soslu patates tarifi ile karşınızdayız. İşte önce tarif için gerekli malzemeler ve ardından yapım aşamaları...

Cacık soslu patates nasıl yapılır?

Patates sevenlerdenseniz bu kez Gürhan Kara'dan lezzetli ve pratik bir tarif ile karşınızdayız: İşte cacık soslu patates için gerekli malzemeler ve adım adım tarifin yapılışı...

Hazırlayan: Selen Tanyeri
Tarifler&Fotoğraflar: Gürhan Kara / @tadindaseyahat

Hazırlama süresi: 35-40 dakika
Kaç kişilik: 4

CACIK SOSLU PATATES TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 kg küçük patates
  • 5 adet küçük salatalık
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı bal
  • Tuz ve karabiber
  • 1 yemek kaşığı doğranmış taze dereotu
  • 1 yemek kaşığı doğranmış taze nane


CACIK SOSLU PATATES TARİFİ YAPIM AŞAMALARI 

  • Patatesleri ikiye kesin. Büyük olanlarını dörde bölebilirsiniz. Ardından tuzlu su dolu bir tencerede yumuşayıncaya kadar pişirin.
  • Sudan çıkarın ve soğumasını bekleyin. Ayrı bir yerde 2 adet salatalığı rendeleyin.
  • Rendelenmiş salatalıkların suyunu sıkın ve bir kaba alın.
  • Üzerine yoğurdu, sarımsağı, 1 yemek kaşığı limon suyunu, balı, tuz ve karabiberi ekleyin.
  • Geriye kalan 3 adet salatalığı ise uzunlamasına dörde kesin ve çekirdeklerini temizleyip doğrayın.
  • Geniş bir kaseye patatesleri, cacığı, doğranmış salatalığı, nane, dereotunu ve limonu ekleyin.
  • Tuz ve karabiberi de ilave ettikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirin.