Armutlu tavuk salatası

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Bu lezzet uzun süre aklınızdan silinmeyecek...

2 kişilik -

Tavuk göğüslerini bir tencereye koyup üzerini kapatacak kadar su doldurun ve haşlayın. Haşlanan tavukları tencereden alıp, soğumaya bırakın. Armudu soyup, uzunlamasına ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Bir tencereye bir bardak su ile beyaz şarabı koyup kaynatın. Armutları bu suda hafif yumuşayana kadar haşlayın. Ardından süzün ve ufak küpler halinde doğrayın. Soğumaya bıraktığınız tavukları lif lif olacak şekilde parçalayın. Tuz, karabiber ve kimyonla tatlandırın. Mayonezi ilave edip, mutfak robotunda ezin. Son olarak armut, ceviz içi ve yaban mersinini ekleyin. Kızarmış ekmekle birlikte servis edebilirisiniz.

