Aromatik otlu semizotu salatası tarifi

Malzemeler:

Yarım paket kurutulmuş domates

1 dal taze kekik

1 dal taze biberiye

2 gr sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 gr deniz tuzu

2 keçi peyniri

1 dal taze nane

1 dal taze lavanta çiçeği

1 yemek kaşığı un

2 siyah zeytin

Tuz, karabiber

Kızartmak için

Un ve ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Sarımsakları ince dövün. Keçi peynirini halka kesin. Kurutulmuş domatesleri kekik, biberiye, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile yaklaşık 3 saat kadar marine edin. Keçi peynirlerini una bulayıp teflon tavada rengi nar gibi olana dek kızartın. Domatesleri siyah zeytin dilimleri ile üst üste dizin ve üzerlerine birer çöp şiş saplayın. Kızarmış keçi peynirlerini dik olarak tabağa yerleştirin, lavanta çiçeği ve taze nane ile süsleyip hafif zeytinyağı gezdirip servis yapın.