Asya usulü salata tarifi

Malzemeler:

4 salatalık

3 havuç

5 yaprak göbek marul

6~7 dal fesleğen

1 yemek kaşığı çörekotu

1 çay bardağı kabuksuz badem

Sosu için

2 yemek kaşığı bal

1 lime suyu

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

Yarım çay bardağı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Salatalıklar ve havuçları jülyen doğrayın. Göbek marul yapraklarını ince uzun, fesleğen yapraklarını ince doğrayın. Tüm sebzeleri geniş bir kasede harmanlayın. Çörekotu ve ince doğradığınız kabuksuz bademleri ilave edin. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kasede karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Karıştırıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.