Bahar salatası

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Sağlıklı bir öneri...

4 kişilik -

Malzemeler

7-8 dal taze soğan

1 marul

Yarım su bardağı taze kekik

1 yeşil biber

Yarım demet dereotu

Yarım demet hindiba

Yarım demet radika

Yarım demek mascolin salata

Yarım demet maydanoz

Yarım demet lolorosso

Yarım demet fesleğen

10-12 dal kuzu kulağı

1 kırmızı turp

Üzeri için

2-3 dilim hellim peyniri

Sosu için

Zeytinyağı

Limon

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Yıkayıp süzdüğünüz yeşillikleri irice doğrayın. Turpu ince halka formunda doğrayın. Tüm malzemeyi sosuyla birlikte iyice harmanlayın. Kızarttığınız hellim peynirini ilave ederek servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.