Bahar salatası
Sağlıklı bir öneri...
4 kişilik
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Malzemeler
7-8 dal taze soğan
1 marul
Yarım su bardağı taze kekik
1 yeşil biber
Yarım demet dereotu
Yarım demet hindiba
Yarım demet radika
Yarım demek mascolin salata
Yarım demet maydanoz
Yarım demet lolorosso
Yarım demet fesleğen
10-12 dal kuzu kulağı
1 kırmızı turp
Üzeri için
2-3 dilim hellim peyniri
Sosu için
Zeytinyağı
Limon
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı
Yıkayıp süzdüğünüz yeşillikleri irice doğrayın. Turpu ince halka formunda doğrayın. Tüm malzemeyi sosuyla birlikte iyice harmanlayın. Kızarttığınız hellim peynirini ilave ederek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.