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Binbir Çeşit Salatası

Organik buğday filizi, glüten içermiyor, kanı temizliyor, E vitamini ve Co-enzim Q10 ile güzelliğimize güzellik katıyor.

Hazırlayan: Aytaç Özkardaş Gozzi
Tarif: Gökçe Ayça Gündüz
Fotoğraf: Ozan Kutsal
* Pozitif dergisinden alınmıştır.

Malzeme
40 g organik maş fasulyesi filizi
20 g organik buğday filizi 
4-5 yaprak marul
 4-5 dal dereotu
4-5 dal maydanoz
1 adet salatalık
 1 adet domates
7-8 tane ceviz
7-8 tane fındık
 Bir tatlı kaşığı goji berry 
Bir çorba kaşığı lor keçi peyniri
1/2 limon Deniz tuzu, zeytinyağı

Hazırlanışı:
Domates, salatalık, maydanoz, dereotu ve marulu doğrayıp diğer malzemelerle karıştırın.

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