Organik buğday filizi, glüten içermiyor, kanı temizliyor, E vitamini ve Co-enzim Q10 ile güzelliğimize güzellik katıyor.
Hazırlayan: Aytaç Özkardaş Gozzi
Tarif: Gökçe Ayça Gündüz
Fotoğraf: Ozan Kutsal
* Pozitif dergisinden alınmıştır.
Malzeme
40 g organik maş fasulyesi filizi
20 g organik buğday filizi
4-5 yaprak marul
4-5 dal dereotu
4-5 dal maydanoz
1 adet salatalık
1 adet domates
7-8 tane ceviz
7-8 tane fındık
Bir tatlı kaşığı goji berry
Bir çorba kaşığı lor keçi peyniri
1/2 limon Deniz tuzu, zeytinyağı
Hazırlanışı:
Domates, salatalık, maydanoz, dereotu ve marulu doğrayıp diğer malzemelerle karıştırın.