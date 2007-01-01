Raw food yani çiğ beslenme bir trend değil, yaşam tarzı. Pişirme işleminden geçirilmemiş gıdaların tüketilmesi felsefesine dayanan çiğ beslenmede sebze, meyve, kuruyemişler ve yağlı tohumlar kullanılıyor, etin yeri ise hiç yok. İşte çiğ beslenme menüleri hazırlayan Atelier Raw’dan 5 farklı yiyecek tarifi…

Hazırlayan: Güzide Yülek/Pozitif dergisi

Fotoğraflar Ozan Kutsal





Chia Puding-Badem Sütü (Kahvaltı)

Badem Sütü

Malzemeler

*1 cup (140 gr) aktive edilmiş badem (akşamdan ıslatılıp, yıkanıp süzülmüş)

*3-4 hurma veya isteğe bağlı hurma suyu

*1 fiske kristal tuz

*½ çubuk vanilya

*1 lt su

Hazırlanışı

Bütün malzemeyi blender’da karıştırıp, daha sonra nutmilk bag’den süzün.

Chia Puding Hazırlanışı

1-1,5 çorba kaşığı chia tohumunu 1 cup badem sütü ile karıştırın. Karıştırma 5 dakika ara ile 4-5 defa tekrarlanabilir. Koyu kıvam alana kadar devam edin. Akşamdan hazırlayabilirsiniz. Chia puding içine maca, baobap gibi süper gıdalarınızı ekleyebilirsiniz. İçine çimlendirilmiş tohumlar (kinoa, karabuğday gibi) katabilirsiniz.

Lezzet olarak meyve ile karıştırılınca daha çok sevilse de meyvesiz hazırlanmış chia puding daha kolay sindiriliyor.





Kabak Spagetti (Ana yemek)

EKİPMAN

Spiral sebze kesicisi

SÜSLEME

Yenilebilir çiçekler (Latin çiçeği)

Malzemeler

2 adet (420 gr) kabak

10 gr aktive ayçekirdeği

10 gr aktive kabak çekirdeği

10 gr çimlendirilmiş maş fasulyesi

SOS

*25 ml zeytinyağı

*10 ml limon suyu

*5 ml tamari (glutensiz soya sos)

Hazırlanışı

Kabakları temizledikten sonra spiral kesicinizle kesebilir, yok ise ince şeritler halinde doğrayabilirsiniz. Çekirdekleri aktive etmek için akşamdan suda bırakın. Ertesi gün süzüp, çalkalayıp bu işlemi günde iki kere tekrarlarsanız, çekirdeklerin canlanıp küçük cücüklerini çıkarttılarını göreceksiniz.





Yoğurtlu Semizotu (Ana yemek)

EKİPMAN

Mayonez mabı, spatula

Malzemeler

60 gr semizotu

30 gr kapya biber

40 gr brokoli

50 gr salatalık

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Semizotlarını yıkayıp saplarından ayırın. Kapya biberleri ve salatalıkları küp küp doğrayın. Brokoli çiçeklerini ayırıp ince doğrayın. İsteğe göre tuz ve karabiber ile tatlandırın.





Kaju Yoğurdu

EKİPMAN

Blender, cam kavanoz, temiz bez

Malzemeler,

120 gr ıslatılmış kaju fıstığı

1 probiyotik kapsül

Tuz, su (filtre edilmiş)

3 ml limon suyu

Hazırlanışı

Islatılmış kaju fıstıkları, probiyotik, tuz ve limon suyunu su ile blender’da pürüzsüz bir krema kıvamına getirin. Oluşan kremayı cam bir kaba alın. Üzerini temiz bir bezle kapatıp 12 saat bekletin. Yoğurdu tekrar blender’a alıp içerisine zeytinyağı, taze nane, misket limonu suyu ve kabuğunun rendesi, tuz ve karabiber ekleyip sos haline getirdikten sonra sebzelerle karıştırın.

Gingerale(Detoks içecek)

EKİPMAN

Blender, süzgeç, cam litre

Malzemeler

100 gr granny smith elma

20 gr taze zencefil

90 gr soyulmuş limon

200 ml arıtılmış su

Hazırlanışı

Elma, zencefil, soyulmuş limon ve suyu blender’a alıp yüksek hızda çekin. Bu karışımı chinoa (süzgeç) kullanarak süzün. İçeceğiniz servise hazır.

Gazpacho (2 kişilik)

EKİPMAN

Blender

Malzemeler

200 gr domates

30 gr kereviz sapı

20 gr kapya biber

60 gr salatalık

200 ml filtrelenmiş su

15 ml tamari (glutensiz soya sos)

15 ml zeytinyağı

20 ml limon suyu

2 gr chipotle toz biber

5 ml organik elma sirkesi

Hazırlanışı

Domatesi, kereviz sapını, kapya biberi ve salatalığı 10 dakika sirkeli suda bekletip temizledikten sonra doğrayın. Bütün malzemeleri blender’da karıştırın. Pürüzsüz bir hale gelene kadar yüksek hızda karıştırın ve servis edin.