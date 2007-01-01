Raw food yani çiğ beslenme bir trend değil, yaşam tarzı. Pişirme işleminden geçirilmemiş gıdaların tüketilmesi felsefesine dayanan çiğ beslenmede sebze, meyve, kuruyemişler ve yağlı tohumlar kullanılıyor, etin yeri ise hiç yok. İşte çiğ beslenme menüleri hazırlayan Atelier Raw’dan 5 farklı yiyecek tarifi…
Hazırlayan: Güzide Yülek/Pozitif dergisi
Fotoğraflar Ozan Kutsal
Chia Puding-Badem Sütü (Kahvaltı)
Badem Sütü
Malzemeler
*1 cup (140 gr) aktive edilmiş badem (akşamdan ıslatılıp, yıkanıp süzülmüş)
*3-4 hurma veya isteğe bağlı hurma suyu
*1 fiske kristal tuz
*½ çubuk vanilya
*1 lt su
Hazırlanışı
Bütün malzemeyi blender’da karıştırıp, daha sonra nutmilk bag’den süzün.
Chia Puding Hazırlanışı
1-1,5 çorba kaşığı chia tohumunu 1 cup badem sütü ile karıştırın. Karıştırma 5 dakika ara ile 4-5 defa tekrarlanabilir. Koyu kıvam alana kadar devam edin. Akşamdan hazırlayabilirsiniz. Chia puding içine maca, baobap gibi süper gıdalarınızı ekleyebilirsiniz. İçine çimlendirilmiş tohumlar (kinoa, karabuğday gibi) katabilirsiniz.
Lezzet olarak meyve ile karıştırılınca daha çok sevilse de meyvesiz hazırlanmış chia puding daha kolay sindiriliyor.
Kabak Spagetti (Ana yemek)
EKİPMAN
Spiral sebze kesicisi
SÜSLEME
Yenilebilir çiçekler (Latin çiçeği)
Malzemeler
2 adet (420 gr) kabak
10 gr aktive ayçekirdeği
10 gr aktive kabak çekirdeği
10 gr çimlendirilmiş maş fasulyesi
SOS
*25 ml zeytinyağı
*10 ml limon suyu
*5 ml tamari (glutensiz soya sos)
Hazırlanışı
Kabakları temizledikten sonra spiral kesicinizle kesebilir, yok ise ince şeritler halinde doğrayabilirsiniz. Çekirdekleri aktive etmek için akşamdan suda bırakın. Ertesi gün süzüp, çalkalayıp bu işlemi günde iki kere tekrarlarsanız, çekirdeklerin canlanıp küçük cücüklerini çıkarttılarını göreceksiniz.
Yoğurtlu Semizotu (Ana yemek)
EKİPMAN
Mayonez mabı, spatula
Malzemeler
60 gr semizotu
30 gr kapya biber
40 gr brokoli
50 gr salatalık
Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Semizotlarını yıkayıp saplarından ayırın. Kapya biberleri ve salatalıkları küp küp doğrayın. Brokoli çiçeklerini ayırıp ince doğrayın. İsteğe göre tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Kaju Yoğurdu
EKİPMAN
Blender, cam kavanoz, temiz bez
Malzemeler,
120 gr ıslatılmış kaju fıstığı
1 probiyotik kapsül
Tuz, su (filtre edilmiş)
3 ml limon suyu
Hazırlanışı
Islatılmış kaju fıstıkları, probiyotik, tuz ve limon suyunu su ile blender’da pürüzsüz bir krema kıvamına getirin. Oluşan kremayı cam bir kaba alın. Üzerini temiz bir bezle kapatıp 12 saat bekletin. Yoğurdu tekrar blender’a alıp içerisine zeytinyağı, taze nane, misket limonu suyu ve kabuğunun rendesi, tuz ve karabiber ekleyip sos haline getirdikten sonra sebzelerle karıştırın.
Gingerale(Detoks içecek)
EKİPMAN
Blender, süzgeç, cam litre
Malzemeler
100 gr granny smith elma
20 gr taze zencefil
90 gr soyulmuş limon
200 ml arıtılmış su
Hazırlanışı
Elma, zencefil, soyulmuş limon ve suyu blender’a alıp yüksek hızda çekin. Bu karışımı chinoa (süzgeç) kullanarak süzün. İçeceğiniz servise hazır.
Gazpacho (2 kişilik)
EKİPMAN
Blender
Malzemeler
200 gr domates
30 gr kereviz sapı
20 gr kapya biber
60 gr salatalık
200 ml filtrelenmiş su
15 ml tamari (glutensiz soya sos)
15 ml zeytinyağı
20 ml limon suyu
2 gr chipotle toz biber
5 ml organik elma sirkesi
Hazırlanışı
Domatesi, kereviz sapını, kapya biberi ve salatalığı 10 dakika sirkeli suda bekletip temizledikten sonra doğrayın. Bütün malzemeleri blender’da karıştırın. Pürüzsüz bir hale gelene kadar yüksek hızda karıştırın ve servis edin.