Susamlı asya sosuyla nefis bir bonfile bowl tarifi
Malzemeler:
160 g bonfile
90 g Akdeniz yeşillikleri
100 g havuç
120 g yulaf
120 g kiraz domates
30 g susamlı Asya sos
Hazırlanışı:
Akdeniz yeşillikleri yıkanıp, kurutulur ve susamlı Asya sos ile soslanır. Yulaf fırınlanıp, gevrek hale getirip, soslanır. Havuçlar ince jülyen doğranır, soslanıp tabağa alınır. Kiraz domatesler dörde bölünür, onlar da soslanır ve tabağa alınır. Bonfile madalyon şeklinde kesilir. Isınmış tavada önlü arkalı pişirilerek tabağa yerleştirilir.
Susamlı asya sos
40 g zencefil sirkesi
1 tatlı kaşığı acı yağ
1 tatlı kaşığı susam yağı
100 g limon suyu
40 g hardal
1 çay kaşığı esmer şeker
300 ml zeytinyağı
Zeytinyağı hariç tüm malzeme karıştırılır. Azar azar zeytinyağı dökülerek sos kıvamına getirilir.
* Formsante dergisinden alınmıştır.