Susamlı asya sosuyla nefis bir bonfile bowl tarifi

Malzemeler:

160 g bonfile

90 g Akdeniz yeşillikleri

100 g havuç

120 g yulaf

120 g kiraz domates

30 g susamlı Asya sos



Hazırlanışı:

Akdeniz yeşillikleri yıkanıp, kurutulur ve susamlı Asya sos ile soslanır. Yulaf fırınlanıp, gevrek hale getirip, soslanır. Havuçlar ince jülyen doğranır, soslanıp tabağa alınır. Kiraz domatesler dörde bölünür, onlar da soslanır ve tabağa alınır. Bonfile madalyon şeklinde kesilir. Isınmış tavada önlü arkalı pişirilerek tabağa yerleştirilir.



Susamlı asya sos

40 g zencefil sirkesi

1 tatlı kaşığı acı yağ

1 tatlı kaşığı susam yağı

100 g limon suyu

40 g hardal

1 çay kaşığı esmer şeker

300 ml zeytinyağı



Zeytinyağı hariç tüm malzeme karıştırılır. Azar azar zeytinyağı dökülerek sos kıvamına getirilir.



* Formsante dergisinden alınmıştır.