menu

close

menu

close

menu

close

Bonfile bowl

Susamlı asya sosuyla nefis bir bonfile bowl tarifi

Malzemeler:
160 g bonfile
90 g Akdeniz yeşillikleri
100 g havuç
120 g yulaf
120 g kiraz domates
30 g susamlı Asya sos

Hazırlanışı:
Akdeniz yeşillikleri yıkanıp, kurutulur ve susamlı Asya sos ile soslanır. Yulaf fırınlanıp, gevrek hale getirip, soslanır. Havuçlar ince jülyen doğranır, soslanıp tabağa alınır. Kiraz domatesler dörde bölünür, onlar da soslanır ve tabağa alınır. Bonfile madalyon şeklinde kesilir. Isınmış tavada önlü arkalı pişirilerek tabağa yerleştirilir.

Susamlı asya sos
40 g zencefil sirkesi
1 tatlı kaşığı acı yağ
1 tatlı kaşığı susam yağı
100 g limon suyu
40 g hardal
1 çay kaşığı esmer şeker
300 ml zeytinyağı

Zeytinyağı hariç tüm malzeme karıştırılır. Azar azar zeytinyağı dökülerek sos kıvamına getirilir.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Hafif bir başlangıç
Şeftalili yoğurt mus
Raw hamburger
Raw makarna
Raw ananas dolma
Raw avokado kumpir
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Hafif bir başlangıç
Şeftalili yoğurt mus
Raw hamburger
Raw makarna
Raw ananas dolma
Raw avokado kumpir

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.