Brokoli püresi ve Tatlı patatesli levrek tarifi

Brokoli püresi

Malzemeler

500 g brokoli

50 g kuru soğan

50 g patates

Yarım havuç

Yarım diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

25 g parmesan peyniri



Hazırlanışı

Sebzeleri buharda 8 dakika pişirin. Bir tavada soğan ve sarımsağı, tereyağı-zeytinyağı karışımında pembeleştirin. Buharda pişirilen sebzeleri de ekleyerek hafifçe soteleyin. Sonrasında sebze sotesini ocaktan indirerek blenderdan geçirerek püre haline getirin. Tekrar tencereye alarak karabiber, tuz ve parmesan peyniri ekleyerek tatlandırın.



***

Tatlı patatesli levrek

200 g tatlı patates

150 g derisiz levrek fileto

1 kaşık zeytinyağı

Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Levreği tuz ve karabiberle tatlandırın. Tatlı patatesi spiral sebze doğrayıcıda şeritler halinde kesip levreğe dolayın. Üzerine zeytinyağı dökün, alüminyum folyo ile kapatıp 10 dakika fırınlayın. Folyoyu açıp 3 dakika daha fırınlayarak üstünün kızarmasını sağlayın. Yeşillikler ve brokoli püresi ile birlikte servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.