Brokoli püresi ve Tatlı patatesli levrek tarifi
Brokoli püresi
Malzemeler
500 g brokoli
50 g kuru soğan
50 g patates
Yarım havuç
Yarım diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
25 g parmesan peyniri
Hazırlanışı
Sebzeleri buharda 8 dakika pişirin. Bir tavada soğan ve sarımsağı, tereyağı-zeytinyağı karışımında pembeleştirin. Buharda pişirilen sebzeleri de ekleyerek hafifçe soteleyin. Sonrasında sebze sotesini ocaktan indirerek blenderdan geçirerek püre haline getirin. Tekrar tencereye alarak karabiber, tuz ve parmesan peyniri ekleyerek tatlandırın.
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Tatlı patatesli levrek
200 g tatlı patates
150 g derisiz levrek fileto
1 kaşık zeytinyağı
Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Levreği tuz ve karabiberle tatlandırın. Tatlı patatesi spiral sebze doğrayıcıda şeritler halinde kesip levreğe dolayın. Üzerine zeytinyağı dökün, alüminyum folyo ile kapatıp 10 dakika fırınlayın. Folyoyu açıp 3 dakika daha fırınlayarak üstünün kızarmasını sağlayın. Yeşillikler ve brokoli püresi ile birlikte servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.