Buğday salatası

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- kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı buğday

1 adet limon

1 adet patlıcan

1 adet domates

½ demet yeşil soğan

1 adet kırmızıbiber

½ demet maydanoz

½ demek dereotu

½ su bardağı haşlanmış ya da dondurulmuş mısır

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sumak

Tuz

Süslemek için:

Biberli yeşil zeytin



Hazırlanışı:

Buğdayları ayıklayıp yıkayın. Limonlu ve tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın ve bir süre tuzlu suda beklettikten sonra kurulayın ve yağda kızartın. Domatesleri küp küp doğrayın. Taze soğan ve kırmızıbiberleri küçük küçük doğrayın. Maydanoz ve dereotunu ince kıyın. Hazırlanmış olan malzemeleri, mısırları, tuzu ve sumağı karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirerek biberli yeşil zeytinle süsleyerek servis yapın.