Club sandviç tarifi

Malzemeler:

2 dilim tost ekmeği

4 yaprak roka

2 dilim domates

1 dilim cheddar peyniri

2 ince dilim dana biftek

1 adet yumurta

1 ince dilim tavuk jambon



Hazırlanışı:

Ekmekleri tost makinesinde kızartın. Dilimlerden ikisinin üstüne sırasıyla roka, domates, dana bifteği ve tavuk jambonu koyun. Diğer dilime cheddar peynirinden sonra, arkalı önlü kızarmış sahanda yumurta ilave edin. Üçüncü dilim en üstte kalacak şekilde ekmekleri üst üste yerleştirin. Bıçakla kenarlarını kesin. Üçgen ya da kare şeklinde keserek servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.