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Diyet etimek tatlısı tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 litre light süt
2 su bardağı esmer şeker
2 yemek kaşığı tam buğday unu
1 paket tuzsuz etimek
2 bardak su
Birkaç damla limon suyu

Hazırlanışı
Derince bir tencerede süt, 1 yemek kaşığı tam buğday unu ve 1 su bardağı esmer şekeri karıştırın. Muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Daha sonra tatlının şerbetini hazırlamak için 1 su bardağı esmer şeker ve 2 su bardağı suyu tenceye alın. Şekerli karışımı 10-15 dakika kadar kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyunu ekleyin. Etimekleri servis kabına yerleştirip, üzerine şerbeti dökün. Şerbet çekildikten sonra önceden hazırladığınız muhallebiyi ekleyin.Oda sıcaklığına geldikten sonra mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz.

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